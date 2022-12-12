посёлок городского типа Ружин, посёлок городского типа Ружин, Житомирська область (на 2018) — Familio

Ружин

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Сквирский уезд, Ружинская волость
1053. Ружин, местечко бывшее владельческое, при речке Раставице, дворов 79, жителей 800, церковь православная, костел, синагога, 2 еврейских молитвенных дома, школа, почт Показать все

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Сквирский уезд, Ружинская волость
Ружин м.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-7894Ружинселище міського типуцентр селищної ради, центр районур-н РужинськийРужинська селищна рада
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