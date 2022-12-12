Ружин
Житомирська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок городского типа
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1053. Ружин, местечко бывшее владельческое, при речке Раставице, дворов 79, жителей 800, церковь православная, костел, синагога, 2 еврейских молитвенных дома, школа, почт Показать все
Список населённых мест Киевской губернии 1900 года
Наименование населённых пунктов
Ружин м.
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-7894Ружинселище міського типуцентр селищної ради, центр районур-н РужинськийРужинська селищна рада