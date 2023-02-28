Грудинина Мария Трофимова
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818
Сын: Грудинин (грудинкин) Андрей Семёнов
Отец ребёнка: Грудинин Семён Фёдоров
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Грудинин Семён Фёдоров
Рождение
1828
Отец: Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Грудинин Семён Фёдоров
Бракосочетание
23.01.1852
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.06.1853
Отец ребёнка: Грудинин Семён Фёдоров
Рождение ребёнка
08.10.1854
Отец ребёнка: Грудинин Семён Фёдоров
Рождение ребёнка
16.01.1856
Сын: Грудинин Афанасий Семёнов
Отец ребёнка: Грудинин Семён Фёдоров
Смерть
Неизвестно