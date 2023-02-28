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Грудинина Мария Трофимова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818

Сын: Грудинин (грудинкин) Андрей Семёнов

Отец ребёнка: Грудинин Семён Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Грудинин Михаил Семёнов

Отец ребёнка: Грудинин Семён Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение
1828

Отец: Трофим

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Грудинкин Пётр Семёнов

Отец ребёнка: Грудинин Семён Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.01.1852

Муж: Грудинин Семён Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.06.1853

Сын: Грудинин Фёдор Семёнов

Отец ребёнка: Грудинин Семён Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.10.1854

Сын: Грудинин Яков Семёнов

Отец ребёнка: Грудинин Семён Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.01.1856

Сын: Грудинин Афанасий Семёнов

Отец ребёнка: Грудинин Семён Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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