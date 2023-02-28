Грудинин Семён Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти28.07.1880
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Грудинин (грудинкин) Андрей Семёнов
Мать ребёнка: Грудинина Мария Трофимова
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Грудинина Мария Трофимова
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Грудинина Мария Трофимова
Бракосочетание
23.01.1852
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.06.1853
Мать ребёнка: Грудинина Мария Трофимова
Военная служба
1853
по билету отпущенный рядовой Брестского пехотного полка
Рождение ребёнка
08.10.1854
Мать ребёнка: Грудинина Мария Трофимова
Рождение ребёнка
16.01.1856
Сын: Грудинин Афанасий Семёнов
Мать ребёнка: Грудинина Мария Трофимова
Смерть
28.07.1880