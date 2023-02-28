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Грудинин Семён Фёдоров

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

28.07.1880

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Грудинин (грудинкин) Андрей Семёнов

Мать ребёнка: Грудинина Мария Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Грудинин Михаил Семёнов

Мать ребёнка: Грудинина Мария Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Грудинкин Пётр Семёнов

Мать ребёнка: Грудинина Мария Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.01.1852

Жена: Грудинина Мария Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.06.1853

Сын: Грудинин Фёдор Семёнов

Мать ребёнка: Грудинина Мария Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1853
по билету отпущенный рядовой Брестского пехотного полка
Рождение ребёнка
08.10.1854

Сын: Грудинин Яков Семёнов

Мать ребёнка: Грудинина Мария Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.01.1856

Сын: Грудинин Афанасий Семёнов

Мать ребёнка: Грудинина Мария Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
28.07.1880
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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