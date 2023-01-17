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Евдоким Захарович

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Место рождения

Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1847

Дата смерти

14.04.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
15.01.1869

Жена: Билярова Мария Дмитриевна

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/a4fc3d81-6982-4099-9d91-94e606e7340b
Рождение ребёнка
02.11.1869

Дочь: Степанида Евдокимовна

Мать ребёнка: Билярова Мария Дмитриевна

Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.10.1874

Дочь: Параскева Евдокимовна

Мать ребёнка: Билярова Мария Дмитриевна

Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.12.1876

Дочь: Андреева Анастасия Евдокимовна

Мать ребёнка: Билярова Мария Дмитриевна

Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.11.1880

Дочь: Матрена Евдокимовна

Мать ребёнка: Билярова Мария Дмитриевна

Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.05.1882

Дочь: Елена Евдокимовна

Мать ребёнка: Билярова Мария Дмитриевна

Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.12.1884

Дочь: Ульяна Евдокимовна

Мать ребёнка: Билярова Мария Дмитриевна

Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
14.04.1915
Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
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