Евдоким Захарович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1847
Дата смерти14.04.1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1869
Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/a4fc3d81-6982-4099-9d91-94e606e7340b
Рождение ребёнка
02.11.1869
Дочь: Степанида Евдокимовна
Мать ребёнка: Билярова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
20.10.1874
Дочь: Параскева Евдокимовна
Мать ребёнка: Билярова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.12.1876
Дочь: Андреева Анастасия Евдокимовна
Мать ребёнка: Билярова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
05.11.1880
Дочь: Матрена Евдокимовна
Мать ребёнка: Билярова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
10.05.1882
Дочь: Елена Евдокимовна
Мать ребёнка: Билярова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.12.1884
Дочь: Ульяна Евдокимовна
Мать ребёнка: Билярова Мария Дмитриевна
Смерть
14.04.1915
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости