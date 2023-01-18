Андреева (Андреева) Анастасия Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Андреева) Анастасия Евдокимовна

Место рождения

Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

18.12.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1876

Отец: Евдоким Захарович

Мать: Билярова (Билярова) Мария Дмитриевна

Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
12.04.1898

Муж: Андреев Иван Капитонович

Рождение ребёнка
13.11.1903

Дочь: (Андреева) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Андреев Иван Капитонович

Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.09.1905

Дочь: (Андреева) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Андреев Иван Капитонович

Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.09.1907

Сын: Андреев Димитрий Иванович

Отец ребёнка: Андреев Иван Капитонович

Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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