Андреева (Андреева) Анастасия Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения18.12.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1876
Бракосочетание
12.04.1898
Рождение ребёнка
13.11.1903
Дочь: (Андреева) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Андреев Иван Капитонович
Рождение ребёнка
02.09.1905
Дочь: (Андреева) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Андреев Иван Капитонович
Рождение ребёнка
19.09.1907
Сын: Андреев Димитрий Иванович
Отец ребёнка: Андреев Иван Капитонович
Смерть
Неизвестно