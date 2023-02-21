Билярова (Билярова) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Билярова (Билярова) Мария Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1842

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1866

Сын: Биляров Гавриил Евдокимович

Отец ребёнка: Биляров Яким Дементьевич

Новая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.06.1868

Сын: Биляров Тихон Якимович

Отец ребёнка: Биляров Яким Дементьевич

Новая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
15.01.1869

Муж: Евдоким Захарович

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/a4fc3d81-6982-4099-9d91-94e606e7340b
Рождение ребёнка
02.11.1869

Дочь: Степанида Евдокимовна

Отец ребёнка: Евдоким Захарович

Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.10.1874

Дочь: Параскева Евдокимовна

Отец ребёнка: Евдоким Захарович

Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.12.1876

Дочь: Андреева Анастасия Евдокимовна

Отец ребёнка: Евдоким Захарович

Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.11.1880

Дочь: Матрена Евдокимовна

Отец ребёнка: Евдоким Захарович

Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.05.1882

Дочь: Елена Евдокимовна

Отец ребёнка: Евдоким Захарович

Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.12.1884

Дочь: Ульяна Евдокимовна

Отец ребёнка: Евдоким Захарович

Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Биляров Яким Дементьевич

Смерть
Неизвестно
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