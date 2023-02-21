Билярова (Билярова) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1842
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1866
Сын: Биляров Гавриил Евдокимович
Отец ребёнка: Биляров Яким Дементьевич
Рождение ребёнка
18.06.1868
Отец ребёнка: Биляров Яким Дементьевич
Бракосочетание
15.01.1869
Муж: Евдоким Захарович
Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/a4fc3d81-6982-4099-9d91-94e606e7340b
Рождение ребёнка
02.11.1869
Дочь: Степанида Евдокимовна
Отец ребёнка: Евдоким Захарович
Рождение ребёнка
20.10.1874
Дочь: Параскева Евдокимовна
Отец ребёнка: Евдоким Захарович
Рождение ребёнка
18.12.1876
Дочь: Андреева Анастасия Евдокимовна
Отец ребёнка: Евдоким Захарович
Рождение ребёнка
05.11.1880
Дочь: Матрена Евдокимовна
Отец ребёнка: Евдоким Захарович
Рождение ребёнка
10.05.1882
Дочь: Елена Евдокимовна
Отец ребёнка: Евдоким Захарович
Рождение ребёнка
16.12.1884
Дочь: Ульяна Евдокимовна
Отец ребёнка: Евдоким Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно