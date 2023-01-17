Чебенина (Соболева) Александра Парменовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чебенина (Соболева) Александра Парменовна

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Место рождения

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Соболев Пармен Александрович

Мать: Соболева Анна Дмитриевна

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.06.1902

Дочь: Чебенина Ангелина Павловна

Отец ребёнка: Чебенин Павел Андреевич

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.04.1905 ст.

Дочь: Чебенина Александра Павловна

Отец ребёнка: Чебенин Павел Андреевич

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.10.1906 ст.

Дочь: Чебенина Антонина Павловна

Отец ребёнка: Чебенин Павел Андреевич

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чебенин Павел Андреевич

Смерть
Неизвестно
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