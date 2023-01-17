Чебенина (Соболева) Александра Парменовна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Рождение ребёнка
22.06.1902
Дочь: Чебенина Ангелина Павловна
Отец ребёнка: Чебенин Павел Андреевич
Рождение ребёнка
14.04.1905 ст.
Дочь: Чебенина Александра Павловна
Отец ребёнка: Чебенин Павел Андреевич
Рождение ребёнка
20.10.1906 ст.
Дочь: Чебенина Антонина Павловна
Отец ребёнка: Чебенин Павел Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно