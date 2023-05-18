Соболева Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева Анна Дмитриевна

Место рождения

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Соболева Анастасия Парменовна

Отец ребёнка: Соболев Пармен Александрович

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Чебенина Александра Парменовна

Отец ребёнка: Соболев Пармен Александрович

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Соболева Афанасия Парменовна

Отец ребёнка: Соболев Пармен Александрович

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Соболев Рафаил Парменович

Отец ребёнка: Соболев Пармен Александрович

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Соболева Прасковья Парменовна

Отец ребёнка: Соболев Пармен Александрович

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соболев Пармен Александрович

Смерть
Неизвестно
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