Соболева Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Соболева Анастасия Парменовна
Отец ребёнка: Соболев Пармен Александрович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Чебенина Александра Парменовна
Отец ребёнка: Соболев Пармен Александрович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Соболева Афанасия Парменовна
Отец ребёнка: Соболев Пармен Александрович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Соболев Рафаил Парменович
Отец ребёнка: Соболев Пармен Александрович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Соболева Прасковья Парменовна
Отец ребёнка: Соболев Пармен Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно