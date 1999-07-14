Уткин Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения10.02.1921
Дата смерти14.07.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1921
Рождение ребёнка
08.06.1947
Сын: Уткин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Уткина Вера Ивановна
Рождение ребёнка
16.03.1949
Дочь: Чельцова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Уткина Вера Ивановна
Рождение ребёнка
29.07.1955
Мать ребёнка: Уткина Вера Ивановна
Смерть
14.07.1999