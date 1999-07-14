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Уткин Николай Александрович

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Место рождения

Чувашское Енорускино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.02.1921

Дата смерти

14.07.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1921

Отец: Уткин Александр Николаевич

Мать: Уткина Анастасия Самсоновна

Чувашское Енорускино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.06.1947

Сын: Уткин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Уткина Вера Ивановна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.03.1949

Дочь: Чельцова Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Уткина Вера Ивановна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
29.07.1955

Сын: Уткин Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Уткина Вера Ивановна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
14.07.1999
Иваново, Иваново, Ивановская область
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