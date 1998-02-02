Уткина (Пугачёва) Вера Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.12.1926
Дата смерти02.02.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1926
Отец: Пугачёв Иван Петрович
Рождение ребёнка
08.06.1947
Сын: Уткин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Уткин Николай Александрович
Рождение ребёнка
16.03.1949
Дочь: Чельцова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Уткин Николай Александрович
Рождение ребёнка
29.07.1955
Отец ребёнка: Уткин Николай Александрович
Смерть
02.02.1998