Уткина (Пугачёва) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уткина (Пугачёва) Вера Ивановна

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Место рождения

Калиновка, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

01.12.1926

Дата смерти

02.02.1998

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1926

Отец: Пугачёв Иван Петрович

Мать: Пугачёва Прасковья Ивановна

Калиновка, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.06.1947

Сын: Уткин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Уткин Николай Александрович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.03.1949

Дочь: Чельцова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Уткин Николай Александрович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
29.07.1955

Сын: Уткин Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Уткин Николай Александрович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
02.02.1998
Иваново, Иваново, Ивановская область
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