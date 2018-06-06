Гладышевская (Новицкая) Ольга Миновна
Место рождения
Дата рождения22.06.1922
Дата смерти06.06.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1922
Рождение ребёнка
25.06.1945
Дочь: Королькова Валерия Анатольевна
Отец ребёнка: Гладышевский Анатолий Михайлович
Бракосочетание
Около 1945
Рождение ребёнка
15.01.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гладышевский Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
09.07.1963
Сын: Гладышевский Михаил Анатольевич
Отец ребёнка: Гладышевский Анатолий Михайлович
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
06.06.2018