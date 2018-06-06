Гладышевская (Новицкая) Ольга Миновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладышевская (Новицкая) Ольга Миновна

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Место рождения

Карымское, Карымский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

22.06.1922

Дата смерти

06.06.2018

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1922

Отец: Новицкий Мина Демьянович

Мать: Новицкая Александра Васильевна

Карымское, Карымский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
25.06.1945

Дочь: Королькова Валерия Анатольевна

Отец ребёнка: Гладышевский Анатолий Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Около 1945

Муж: Гладышевский Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
15.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гладышевский Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
09.07.1963

Сын: Гладышевский Михаил Анатольевич

Отец ребёнка: Гладышевский Анатолий Михайлович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
06.06.2018
Москва, город федерального значения Москва
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