Новицкий Мина Демьянович
Место рожденияУкраина, город Харьков
Дата рождения1889
Дата смерти1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина, город Харьков
Рождение ребёнка
22.06.1922
Дочь: Гладышевская Ольга Миновна
Мать ребёнка: Новицкая Александра Васильевна
Карымское, Карымский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1952