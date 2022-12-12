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Новицкий Мина Демьянович

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Место рождения

Украина, город Харьков

Дата рождения

1889

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1900 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина, город Харьков
Рождение ребёнка
22.06.1922

Дочь: Гладышевская Ольга Миновна

Мать ребёнка: Новицкая Александра Васильевна

Карымское, Карымский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новицкая Александра Васильевна

Смерть
1952
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