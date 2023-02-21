Новицкая (Романюк) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиОколо 1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1922
Дочь: Гладышевская Ольга Миновна
Отец ребёнка: Новицкий Мина Демьянович
Карымское, Карымский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1936