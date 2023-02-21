Новицкая (Романюк) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новицкая (Романюк) Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Около 1936

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1922

Дочь: Гладышевская Ольга Миновна

Отец ребёнка: Новицкий Мина Демьянович

Карымское, Карымский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новицкий Мина Демьянович

Смерть
Около 1936
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