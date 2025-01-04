Венкстерн Наталья Алексеевна 09.10.1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Венкстерн Наталья Алексеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 09.10.1891, Москва, город федерального значения Москва

умерла 06.09.1957, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Венкстерн Алексей Алексеевич16.03.1855 г.р.
Мать
Венкстерн (Гиацинтова) Ольга Егоровна1865 г.р.
Супруги
Перепечко Александр КондратьевичНеизвестно г.р.
Дети
Перепечко Александр Александрович09.08.1917 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1891

Отец: Венкстерн Алексей Алексеевич

Мать: Венкстерн (Гиацинтова) Ольга Егоровна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перепечко Александр Кондратьевич

Рождение ребёнка
09.08.1917

Сын: Перепечко Александр Александрович

Отец ребёнка: Перепечко Александр Кондратьевич

Смерть
06.09.1957
Москва, город федерального значения Москва

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