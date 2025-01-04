Венкстерн Наталья Алексеевна
женский, родилась 09.10.1891, Москва, город федерального значения Москва
умерла 06.09.1957, Москва, город федерального значения Москва
ОтецВенкстерн Алексей Алексеевич16.03.1855 г.р.
МатьВенкстерн (Гиацинтова) Ольга Егоровна1865 г.р.
Супруги
Перепечко Александр КондратьевичНеизвестно г.р.
Дети
Перепечко Александр Александрович09.08.1917 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1891
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.08.1917
Сын: Перепечко Александр Александрович
Отец ребёнка: Перепечко Александр Кондратьевич
Смерть
06.09.1957
Москва, город федерального значения Москва