Перепечко Александр Кондратьевич
мужской, родился Неизвестно
умер 1934
Супруги
Венкстерн Наталья Алексеевна09.10.1891 г.р.
Дети
Перепечко Александр Александрович09.08.1917 г.р.
Перепечко Юрий Александрович1934 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.08.1917
Сын: Перепечко Александр Александрович
Мать ребёнка: Венкстерн Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Перепечко Юрий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1934