Перепечко Александр Кондратьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Перепечко Александр Кондратьевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно

умер 1934

Супруги
Венкстерн Наталья Алексеевна09.10.1891 г.р.
Дети
Перепечко Александр Александрович09.08.1917 г.р.
Перепечко Юрий Александрович1934 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Венкстерн Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
09.08.1917

Сын: Перепечко Александр Александрович

Мать ребёнка: Венкстерн Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Перепечко Юрий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1934

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