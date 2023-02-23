Игушкина 3й брак (Шиндина 1й брак, Моризева 2й брак) Евдокия Дмитриевна
Место рожденияс., Россия, Саратовской губ.
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
с., Россия, Саратовской губ.
Бракосочетание
29.?.1899
Бракосочетание
До 1899
Муж: Шиндин ?
Бракосочетание
14.01.1902
Смерть
Неизвестно