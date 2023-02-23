Игушкина 3й брак (Шиндина 1й брак, Моризева 2й брак) Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игушкина 3й брак (Шиндина 1й брак, Моризева 2й брак) Евдокия Дмитриевна

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Место рождения

с., Россия, Саратовской губ.

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.
1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
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Место
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Рождение
Около 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

с., Россия, Саратовской губ.
Бракосочетание
29.?.1899

Муж: Моризев (маризин) Роман Евдокимович

Бракосочетание
До 1899

Муж: Шиндин ?

Бракосочетание
14.01.1902

Муж: Игушкин Федор Николаев

Смерть
Неизвестно
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