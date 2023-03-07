Моризев (Маризин) Роман Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоризев (Маризин) Роман Евдокимович

Моризев (Маризин) Роман Евдокимович

avatar

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

06.04.1854

Дата смерти

30.08.1901

Пол

Мужской

Отец

Около 1820 г.р.

Мать

Между 1819 и 1825 г.р.

Жена

Около 1859 г.р.
Около 1861 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1854

Отец: Моризев (маризин) Евдоким Степанович

Мать: Моризева (маризина) Авдотья (Евдокия) Дементьевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
01.04.1858
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№9 ревизии - 29; №10 ревизии - 21
Рождение ребёнка
16.09.1882

Дочь: Любовь Романовна

Мать ребёнка: Моризева (маризина) Елена Леонтьева/Петрова

дер. Губашево
Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Дарья Романовна

Мать ребёнка: Моризева (маризина) Елена Леонтьева/Петрова

Рождение ребёнка
1889

Сын: Моризев (маризин) Василий Романович

Мать ребёнка: Моризева (маризина) Елена Леонтьева/Петрова

дер. Губашево
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Екатерина Романовна

Мать ребёнка: Моризева (маризина) Елена Леонтьева/Петрова

Рождение ребёнка
17.08.1897

Дочь: Васса Романовна

Мать ребёнка: Моризева (маризина) Елена Леонтьева/Петрова

Бракосочетание
29.?.1899

Жена: Игушкина 3й Брак Евдокия Дмитриевна

Бракосочетание
До 1899

Жена: Моризева (маризина) Елена Леонтьева/Петрова

Смерть
30.08.1901
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close