Моризев (Маризин) Роман Евдокимович
Место рождения
Дата рождения06.04.1854
Дата смерти30.08.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1854
Место жительства
01.04.1858
№9 ревизии - 29; №10 ревизии - 21
Рождение ребёнка
16.09.1882
Дочь: Любовь Романовна
Мать ребёнка: Моризева (маризина) Елена Леонтьева/Петрова
дер. Губашево
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Дарья Романовна
Мать ребёнка: Моризева (маризина) Елена Леонтьева/Петрова
Рождение ребёнка
1889
дер. Губашево
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Екатерина Романовна
Мать ребёнка: Моризева (маризина) Елена Леонтьева/Петрова
Рождение ребёнка
17.08.1897
Дочь: Васса Романовна
Мать ребёнка: Моризева (маризина) Елена Леонтьева/Петрова
Бракосочетание
29.?.1899
Бракосочетание
До 1899
Смерть
30.08.1901