(Моризева (Маризина)) Любовь Романовна 16.09.1882 — найти родственников по фамилии на Familio

(Моризева (Маризина)) Любовь Романовна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 16.09.1882, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Моризев (Маризин) Роман Евдокимович06.04.1854 г.р.
Мать
Моризева (Маризина) (Шалина) Елена Леонтьева / Елена Петрова1861 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1882

Отец: Моризев (Маризин) Роман Евдокимович

Мать: Моризева (Маризина) (Шалина) Елена Леонтьева / Елена Петрова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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