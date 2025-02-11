(Моризева (Маризина)) Любовь Романовна
женский, родилась 16.09.1882, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецМоризев (Маризин) Роман Евдокимович06.04.1854 г.р.
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Рождение
16.09.1882
Отец: Моризев (Маризин) Роман Евдокимович
Мать: Моризева (Маризина) (Шалина) Елена Леонтьева / Елена Петрова
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно