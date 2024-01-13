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Замятина Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809 ст.

Дата смерти

После 1870 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829 ст.

Дочь: Роганова-Мб (Замятина) Марья Семеновна

Отец ребёнка: Замятин Семен Васильевич

Борисово, Царицынская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1837 ст.

Сын: Замятин Федор Семенович

Отец ребёнка: Замятин Семен Васильевич

Борисово, Царицынская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1839

Сын: Замятин Василий Семенович

Отец ребёнка: Замятин Семен Васильевич

Рождение ребёнка
01.11.1841 ст.

Сын: Замятин Михаил Семенович

Отец ребёнка: Замятин Семен Васильевич

Борисово, Царицынская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1843

Сын: Замятин Андрей Семенович

Отец ребёнка: Замятин Семен Васильевич

Рождение ребёнка
05.04.1846 ст.

Сын: Замятин Трофим Семенович

Отец ребёнка: Замятин Семен Васильевич

Борисово, Царицынская волость, Московский уезд
В МК есть запись о рождении в апреле 1846 года Терентия, это может быть и наш Трофим.
Смерть
После 1870 ст.
Борисово, Царицынская волость, Московский уезд

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