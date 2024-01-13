Замятина Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809 ст.
Дата смертиПосле 1870 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1809 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829 ст.
Дочь: Роганова-Мб (Замятина) Марья Семеновна
Отец ребёнка: Замятин Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1837 ст.
Отец ребёнка: Замятин Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1839
Сын: Замятин Василий Семенович
Отец ребёнка: Замятин Семен Васильевич
Рождение ребёнка
01.11.1841 ст.
Отец ребёнка: Замятин Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Замятин Семен Васильевич
Рождение ребёнка
05.04.1846 ст.
Отец ребёнка: Замятин Семен Васильевич
В МК есть запись о рождении в апреле 1846 года Терентия, это может быть и наш Трофим.
Смерть
После 1870 ст.