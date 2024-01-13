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Замятин Семен Васильевич

Место рождения

Борисово, Царицынская волость, Московский уезд

Дата рождения

Около 1808 ст.

Дата смерти

1852 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808 ст.

Отец: Замятин Василий Васильевич

Мать: не указана

Борисово, Царицынская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1829 ст.

Дочь: Роганова-Мб (Замятина) Марья Семеновна

Мать ребёнка: Замятина Наталья Ивановна

Борисово, Царицынская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1837 ст.

Сын: Замятин Федор Семенович

Мать ребёнка: Замятина Наталья Ивановна

Борисово, Царицынская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1839

Сын: Замятин Василий Семенович

Мать ребёнка: Замятина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
01.11.1841 ст.

Сын: Замятин Михаил Семенович

Мать ребёнка: Замятина Наталья Ивановна

Борисово, Царицынская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1843

Сын: Замятин Андрей Семенович

Мать ребёнка: Замятина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
05.04.1846 ст.

Сын: Замятин Трофим Семенович

Мать ребёнка: Замятина Наталья Ивановна

Борисово, Царицынская волость, Московский уезд
В МК есть запись о рождении в апреле 1846 года Терентия, это может быть и наш Трофим.
Смерть
1852 ст.
Борисово, Царицынская волость, Московский уезд

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