Репнин-Волконский Игорь Вадимович 31.03.1892 — найти родственников по фамилии на Familio

Репнин-Волконский Игорь Вадимович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 31.03.1892, Киев, Украинская ССР, СССР

умер 12.10.1970, коммуна Клиши, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Французская республика

Отец
Репнин-Волконский Вадим Николаевич1869 г.р.
Мать
Репнина-Волконская (Семчева) Надежда Владимировна15.?.1869 г.р.
Супруги
Репнина-Волконская (Мусина-Пушкина) Варвара Васильевна?.07.1892 г.р.
Дети
Репнин-Волконский Николай Игоревич29.07.1919 г.р.
Репнин-Волконский Михаил Игоревич18.03.1932 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1892

Отец: Репнин-Волконский Вадим Николаевич

Мать: Репнина-Волконская (Семчева) Надежда Владимировна

Киев, Украинская ССР, СССР

Бракосочетание
12.11.1917

Жена: Репнина-Волконская (Мусина-Пушкина) Варвара Васильевна

Чернигов, Чернігівська область

Рождение ребёнка
29.07.1919

Сын: Репнин-Волконский Николай Игоревич

Мать ребёнка: Репнина-Волконская (Мусина-Пушкина) Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
18.03.1932

Сын: Репнин-Волконский Михаил Игоревич

Мать ребёнка: Репнина-Волконская (Мусина-Пушкина) Варвара Васильевна

Смерть
12.10.1970
коммуна Клиши, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Французская республика

Мы используем куки для улучшения работы сайта.