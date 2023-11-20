Репнин-Волконский Игорь Вадимович
мужской, родился 31.03.1892, Киев, Украинская ССР, СССР
умер 12.10.1970, коммуна Клиши, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Французская республика
ОтецРепнин-Волконский Вадим Николаевич1869 г.р.
МатьРепнина-Волконская (Семчева) Надежда Владимировна15.?.1869 г.р.
Супруги
Репнина-Волконская (Мусина-Пушкина) Варвара Васильевна?.07.1892 г.р.
Дети
Репнин-Волконский Николай Игоревич29.07.1919 г.р.
Репнин-Волконский Михаил Игоревич18.03.1932 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1892
Киев, Украинская ССР, СССР
Бракосочетание
12.11.1917
Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.07.1919
Сын: Репнин-Волконский Николай Игоревич
Мать ребёнка: Репнина-Волконская (Мусина-Пушкина) Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
18.03.1932
Сын: Репнин-Волконский Михаил Игоревич
Мать ребёнка: Репнина-Волконская (Мусина-Пушкина) Варвара Васильевна
Смерть
12.10.1970
коммуна Клиши, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Французская республика