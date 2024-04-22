Репнина-Волконская (Мусина-Пушкина) Варвара Васильевна
Место рождения
Дата рождения?.07.1892
Дата смерти21.07.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1892
Бракосочетание
12.11.1917
Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.07.1919
Сын: Репнин-Волконский Николай Игоревич
Отец ребёнка: Репнин-Волконский Игорь Вадимович
Рождение ребёнка
18.03.1932
Сын: Репнин-Волконский Михаил Игоревич
Отец ребёнка: Репнин-Волконский Игорь Вадимович
Смерть
21.07.1970
коммуна Клиши, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Французская республика