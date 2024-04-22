Репнина-Волконская (Мусина-Пушкина) Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Репнина-Волконская (Мусина-Пушкина) Варвара Васильевна

Место рождения

Стольное, Чернігівська область

Дата рождения

?.07.1892

Дата смерти

21.07.1970

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1892

Отец: Мусин-Пушкин Владимир Алексеевич

Мать: Мусина-Пушкина Елизавета Васильевна

Стольное, Чернігівська область
Бракосочетание
12.11.1917

Муж: Репнин-Волконский Игорь Вадимович

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.07.1919

Сын: Репнин-Волконский Николай Игоревич

Отец ребёнка: Репнин-Волконский Игорь Вадимович

Рождение ребёнка
18.03.1932

Сын: Репнин-Волконский Михаил Игоревич

Отец ребёнка: Репнин-Волконский Игорь Вадимович

Смерть
21.07.1970
коммуна Клиши, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Французская республика
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