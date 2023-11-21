Мусина-Пушкина (Капнист) Елизавета Васильевна 03.08.1868 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мусина-Пушкина (Капнист) Елизавета Васильевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 03.08.1868, Харьков, Харківська область

умерла 19.12.1944, Отт-Маршаузен, Бавария, Великогерманский Рейх

Отец
Капнист Василий Алексеевич1838 г.р.
Мать
Капнист (Репнина-Волконская) Варвара Васильевна30.03.1841 г.р.
Супруги
Мусин-Пушкин Владимир Алексеевич07.11.1868 г.р.
Дети
Репнина-Волконская (Мусина-Пушкина) Варвара Васильевна?.07.1892 г.р.
Мусин-Пушкин Алексей Владимирович?.07.1893 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1868

Отец: Капнист Василий Алексеевич

Мать: Капнист (Репнина-Волконская) Варвара Васильевна

Харьков, Харківська область

Бракосочетание
28.07.1891

Муж: Мусин-Пушкин Владимир Алексеевич

Михайловка, Сумська область

Рождение ребёнка
?.07.1892

Дочь: Репнина-Волконская (Мусина-Пушкина) Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Владимир Алексеевич

Стольное, Чернігівська область

Рождение ребёнка
?.07.1893

Сын: Мусин-Пушкин Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
?.11.1894

Сын: Мусин-Пушкин Василий Владимирович

Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
12.04.1897

Дочь: Исакова (Мусина-Пушкина) Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Владимир Алексеевич

Чернигов, Чернігівська область

Рождение ребёнка
29.10.1899

Сын: Мусин-Пушкин Мстислав Владимирович

Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Владимир Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
1903

Сын: Мусин-Пушкин Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Мусин-Пушкин Илья Владимирович

Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Владимир Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
19.12.1944
Отт-Маршаузен, Бавария, Великогерманский Рейх

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