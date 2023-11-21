Мусина-Пушкина (Капнист) Елизавета Васильевна
женский, родилась 03.08.1868, Харьков, Харківська область
умерла 19.12.1944, Отт-Маршаузен, Бавария, Великогерманский Рейх
ОтецКапнист Василий Алексеевич1838 г.р.
МатьКапнист (Репнина-Волконская) Варвара Васильевна30.03.1841 г.р.
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Дочь: Репнина-Волконская (Мусина-Пушкина) Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Владимир Алексеевич
Сын: Мусин-Пушкин Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Владимир Алексеевич
Сын: Мусин-Пушкин Василий Владимирович
Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Владимир Алексеевич
Дочь: Исакова (Мусина-Пушкина) Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Владимир Алексеевич
Сын: Мусин-Пушкин Мстислав Владимирович
Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Владимир Алексеевич
Сын: Мусин-Пушкин Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Владимир Алексеевич
Сын: Мусин-Пушкин Илья Владимирович
Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Владимир Алексеевич