Репнина-Волконская (Семчева) Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Репнина-Волконская (Семчева) Надежда Владимировна

Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

15.?.1869

Дата смерти

11.03.1945

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.?.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.06.1890

Сын: Репнин Дмитрий Вадимович

Отец ребёнка: Репнин-Волконский Вадим Николаевич

Рождение ребёнка
31.03.1892

Сын: Репнин-Волконский Игорь Вадимович

Отец ребёнка: Репнин-Волконский Вадим Николаевич

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
10.04.1896

Дочь: Репнина Софья Вадимовна

Отец ребёнка: Репнин-Волконский Вадим Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Репнин-Волконский Вадим Николаевич

Смерть
11.03.1945
г. Аньер-сюр-Сен, Сена и Уаза, Французское государство
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