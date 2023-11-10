Репнина-Волконская (Семчева) Надежда Владимировна
Место рождения
Дата рождения15.?.1869
Дата смерти11.03.1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.?.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1890
Отец ребёнка: Репнин-Волконский Вадим Николаевич
Рождение ребёнка
31.03.1892
Сын: Репнин-Волконский Игорь Вадимович
Отец ребёнка: Репнин-Волконский Вадим Николаевич
Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
10.04.1896
Дочь: Репнина Софья Вадимовна
Отец ребёнка: Репнин-Волконский Вадим Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.03.1945
г. Аньер-сюр-Сен, Сена и Уаза, Французское государство