Чапни Григорий Авраамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чапни Григорий Авраамович

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Чапни Авраам Иванович

Мать: ?

Военная служба
11.04.1915
Должность/Звание ефрейтор Воинская часть 277-й пехотный Переяславский полк Место рождения Екатеринославская губ., Мариупольский уезд, Янисольская вол. Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия выс.... Показать все
Смерть
Неизвестно
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