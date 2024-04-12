Чапни Григорий Авраамович
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Чапни Авраам Иванович
Мать: ?
Военная служба
11.04.1915
Должность/Звание ефрейтор Воинская часть 277-й пехотный Переяславский полк Место рождения Екатеринославская губ., Мариупольский уезд, Янисольская вол. Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия выс.... Показать все
Смерть
Неизвестно