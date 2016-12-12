Udikas (Tamm) Linda
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1937
Дата смерти12.12.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.03.1958
Сын: Udikas Väino
Отец ребёнка: Udikas Martin
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Salda ?
Отец ребёнка: Udikas Martin
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Udikas Martin
Смерть
12.12.2016
Похороны
18.12.2016
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond