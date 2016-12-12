Udikas (Tamm) Linda — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Udikas (Tamm) Linda

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1937

Дата смерти

12.12.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1958

Сын: Udikas Väino

Отец ребёнка: Udikas Martin

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Salda ?

Отец ребёнка: Udikas Martin

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Udikas Martin

Смерть
12.12.2016
Похороны
18.12.2016
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
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