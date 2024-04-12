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Udikas Martin

Место рождения

Ряэгу, Tori vald, Pärnu maakond

Дата рождения

28.09.1913 ст.

Дата смерти

07.03.1994

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1913 ст.

Отец: Udikas Madis

Мать: Udikas Marie

Ряэгу, Tori vald, Pärnu maakond
по новому стилю 11.10.1913
Рождение ребёнка
05.03.1958

Сын: Udikas Väino

Мать ребёнка: Udikas Linda

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Salda ?

Мать ребёнка: Udikas Linda

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Udikas Linda

Смерть
07.03.1994
Похороны
12.03.1994
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
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