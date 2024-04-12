Udikas Martin
Место рождения
Дата рождения28.09.1913 ст.
Дата смерти07.03.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1913 ст.
Отец: Udikas Madis
Мать: Udikas Marie
по новому стилю 11.10.1913
Рождение ребёнка
05.03.1958
Сын: Udikas Väino
Мать ребёнка: Udikas Linda
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Salda ?
Мать ребёнка: Udikas Linda
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Udikas Linda
Смерть
07.03.1994
Похороны
12.03.1994
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond