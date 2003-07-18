Udikas Väino — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Udikas Väino

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1958

Дата смерти

18.07.2003

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1937 г.р.

Жена

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1958

Отец: Udikas Martin

Мать: Udikas Linda

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Udikas ??

Мать ребёнка: Udikas Riina

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Udikas ?

Мать ребёнка: Udikas Riina

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Udikas Riina

Смерть
18.07.2003
Похороны
23.07.2003
Синди, Tori vald, Pärnu maakond
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