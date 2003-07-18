Udikas Väino
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1958
Дата смерти18.07.2003
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1958
Отец: Udikas Martin
Мать: Udikas Linda
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Udikas ??
Мать ребёнка: Udikas Riina
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Udikas ?
Мать ребёнка: Udikas Riina
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Udikas Riina
Смерть
18.07.2003
Похороны
23.07.2003
Синди, Tori vald, Pärnu maakond