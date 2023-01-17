Листанина (Мусатова) Евфросиния Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1900
Дочь: Листанина Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Листанин Алексей Никонович
Рождение ребёнка
05.01.1902 ст.
Дочь: Листанина Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Листанин Алексей Никонович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Листанин Фёдор Алексеевич
Отец ребёнка: Листанин Алексей Никонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно