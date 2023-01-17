Листанина (Мусатова) Евфросиния Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Листанина (Мусатова) Евфросиния Михайловна

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Место рождения

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.10.1900

Дочь: Листанина Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Листанин Алексей Никонович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.01.1902 ст.

Дочь: Листанина Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Листанин Алексей Никонович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Листанин Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Листанин Алексей Никонович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Листанин Алексей Никонович

Смерть
Неизвестно
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