Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Листанин Фёдор Алексеевич
Листанин Фёдор Алексеевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Большая Кандарать
, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Дата рождения
1910
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Листанин Алексей Никонович
Мать
Листанина (Мусатова) Евфросиния Михайловна
Дети
Не указаны
Добавил:
КН
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец:
Листанин Алексей Никонович
Мать:
Листанина Евфросиния Михайловна
Большая Кандарать
, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия