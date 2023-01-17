Листанин Фёдор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Листанин Фёдор Алексеевич

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Место рождения

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Листанин Алексей Никонович

Мать: Листанина Евфросиния Михайловна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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