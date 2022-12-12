Листанин Алексей Никонович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.10.1900
Дочь: Листанина Прасковья Алексеевна
Мать ребёнка: Листанина Евфросиния Михайловна
Рождение ребёнка
05.01.1902 ст.
Дочь: Листанина Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Листанина Евфросиния Михайловна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Листанин Фёдор Алексеевич
Мать ребёнка: Листанина Евфросиния Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно