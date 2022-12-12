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Листанин Алексей Никонович

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Место рождения

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Листанин Никон Аристархович

Мать: Листанина Неонила Ивановна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.10.1900

Дочь: Листанина Прасковья Алексеевна

Мать ребёнка: Листанина Евфросиния Михайловна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.01.1902 ст.

Дочь: Листанина Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Листанина Евфросиния Михайловна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Листанин Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: Листанина Евфросиния Михайловна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Листанина Евфросиния Михайловна

Смерть
Неизвестно
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