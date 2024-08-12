Широков Фёдор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1910
Дата смерти26.03.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.04.1937
Мать ребёнка: Широкова Александра Тимофеевна
Белые Столбы, Щебанцевская волость, Подольский уезд
Смерть
26.03.1980
Москва, город федерального значения Москва