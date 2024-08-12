Широков Фёдор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широков Фёдор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1910

Дата смерти

26.03.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широкова Александра Тимофеевна

Рождение ребёнка
14.04.1937

Сын: Широков Борис Фёдорович

Мать ребёнка: Широкова Александра Тимофеевна

Белые Столбы, Щебанцевская волость, Подольский уезд
Смерть
26.03.1980
Москва, город федерального значения Москва

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