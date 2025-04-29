Вульф (Головнина) Наталья Сергеевна
женский, родилась 03.10.1882, Красильниково, Спасский муниципальный район, Рязанская область
умерла 1956, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Вульф Алексей Николаевич1868 г.р.
Дети
Вульф Алексей Алексеевич1907 г.р.
Вульф Дмитрий Алексеевич23.09.1908 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Красильниково, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вульф Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Вульф Алексей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Вульф Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
23.09.1908
Отец ребёнка: Вульф Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Вульф Светлана Алексеевна
Отец ребёнка: Вульф Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
26.05.1916
Дочь: Трусова (Вульф) Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Вульф Алексей Николаевич
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1956
Москва, город федерального значения Москва