Вульф (Головнина) Наталья Сергеевна 03.10.1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вульф (Головнина) Наталья Сергеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 03.10.1882, Красильниково, Спасский муниципальный район, Рязанская область

умерла 1956, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Вульф Алексей Николаевич1868 г.р.
Дети
Вульф Алексей Алексеевич1907 г.р.
Вульф Дмитрий Алексеевич23.09.1908 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Красильниково, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вульф Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Вульф Алексей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вульф Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Вульф Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Вульф Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
23.09.1908

Сын: Вульф Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Вульф Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Вульф Светлана Алексеевна

Отец ребёнка: Вульф Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
26.05.1916

Дочь: Трусова (Вульф) Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Вульф Алексей Николаевич

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
1956
Москва, город федерального значения Москва

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