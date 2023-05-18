село Красильниково, Спасский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Красильниково

Спасский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Спасский уезд
3361Красильники, с. вл.при р. Оке.92742292287Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Спасский уезд
С. Красильники26Кн. Ив. Алекс. Крапоткин109118

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Спасский уезд, Полонская волость
1306. Красильники, село бывшее владельческое, дворов 90, жителей 624, церковь православная

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Спасский уезд, Троицкая волость
Красильники село9139при р. Тысье139478481959379Троица-ПеленицаЦер. кам., шк. гр., почта и кв. зем. нач., хлебопаш.
Головнина двор. влад. усадьба9158при реке Тысье3320533792Троица-ПеленицаЗемск. нач., почта
Моск.-Каз. ж. д. полуказарма при селе Красильниках на 229 версте9163при реке Тысье64103792Троица-Пеленица

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Спасский район
823Красильниковосело54°25'с.ш.40°14'в.д.N-37-057

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Спасский муниципальный район, Троицкое сельское поселение
61646493106с Красильниковосело

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