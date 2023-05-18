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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Показать все
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3361Красильники, с. вл.при р. Оке.92742292287Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Спасский уезд
С. Красильники26Кн. Ив. Алекс. Крапоткин109118
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1306. Красильники, село бывшее владельческое, дворов 90, жителей 624, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Красильники село9139при р. Тысье1394784819593792½Троица-ПеленицаЦер. кам., шк. гр., почта и кв. зем. нач., хлебопаш.
Головнина двор. влад. усадьба9158при реке Тысье—3320533792Троица-ПеленицаЗемск. нач., почта
Моск.-Каз. ж. д. полуказарма при селе Красильниках на 229 версте9163при реке Тысье—64103792Троица-Пеленица
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
823Красильниковосело54°25'с.ш.40°14'в.д.N-37-057
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61646493106с Красильниковосело