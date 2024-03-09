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Степан Никифоров

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1792 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.

Отец: Никифор Федоров

Мать: Дарья Агапова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
08.11.1807 ст.

Жена: Марфа Филиппова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.09.1809 ст.

Сын: Кондратий Степанов

Мать ребёнка: Марфа Филиппова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.01.1811 ст.

Дочь: Татьяна Степанова

Мать ребёнка: Марфа Филиппова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.05.1812 ст.

Сын: Федор Степанов

Мать ребёнка: Марфа Филиппова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1817 ст.

Сын: Никита Степанов

Мать ребёнка: Марфа Филиппова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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