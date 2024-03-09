Степан Никифоров
Место рождения
Дата рождения1792 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.
Отец: Никифор Федоров
Мать: Дарья Агапова
Бракосочетание
08.11.1807 ст.
Жена: Марфа Филиппова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.09.1809 ст.
Сын: Кондратий Степанов
Мать ребёнка: Марфа Филиппова
Рождение ребёнка
12.01.1811 ст.
Дочь: Татьяна Степанова
Мать ребёнка: Марфа Филиппова
Рождение ребёнка
16.05.1812 ст.
Сын: Федор Степанов
Мать ребёнка: Марфа Филиппова
Рождение ребёнка
1817 ст.
Сын: Никита Степанов
Мать ребёнка: Марфа Филиппова
Смерть
Неизвестно