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Михаил Никифоров

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1769 ст.

Дата смерти

06.09.1808 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769 ст.

Отец: Никифор Федоров

Мать: Дарья Агапова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Петрова

Взята в деревне Озерье, из крестьян помещика Ильи Яковлева сына Тиникова
Рождение ребёнка
1787 ст.

Сын: Даниил Михайлов

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1789 ст.

Дочь: Агафья Михайлова

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1792 ст.

Сын: Василий Михайлов

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1795 ст.

Сын: Степан Михайлов

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
06.09.1808 ст.
Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От горячки

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