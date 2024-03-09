Михаил Никифоров
Место рождения
Дата рождения1769 ст.
Дата смерти06.09.1808 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769 ст.
Отец: Никифор Федоров
Мать: Дарья Агапова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Петрова
Взята в деревне Озерье, из крестьян помещика Ильи Яковлева сына Тиникова
Рождение ребёнка
1787 ст.
Сын: Даниил Михайлов
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1789 ст.
Дочь: Агафья Михайлова
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1792 ст.
Сын: Василий Михайлов
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1795 ст.
Сын: Степан Михайлов
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Смерть
06.09.1808 ст.
От горячки