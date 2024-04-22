Татьяна Никифорова
Место рождения
Дата рождения1788 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788 ст.
Отец: Никифор Федоров
Мать: Дарья Агапова
Бракосочетание
02.11.1803 ст.
Муж: Григорий Петров
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1805 ст.
Дочь: Степанида Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Петров
Рождение ребёнка
08.09.1809 ст.
Сын: Аким Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Петров
Рождение ребёнка
24.09.1813 ст.
Дочь: Фекла Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Петров
Рождение ребёнка
1813 ст.
Сын: Лев Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Петров
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Надежда Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Петров
Смерть
Неизвестно