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Татьяна Никифорова

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1788 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788 ст.

Отец: Никифор Федоров

Мать: Дарья Агапова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
02.11.1803 ст.

Муж: Григорий Петров

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1805 ст.

Дочь: Степанида Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Петров

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.09.1809 ст.

Сын: Аким Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Петров

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.09.1813 ст.

Дочь: Фекла Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Петров

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1813 ст.

Сын: Лев Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Петров

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Надежда Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Петров

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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