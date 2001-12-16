Демакина (Дементьева) Клавдия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демакина (Дементьева) Клавдия Матвеевна

Место рождения

Чкаловская обл., Абдулинский р-н, Зерклинский с/с, с. Зерекла

Дата рождения

21.03.1918

Дата смерти

16.12.2001

Пол

Женский

Отец

Около 1980 г.р.

Мать

Около 1980 г.р.

Дети

1941 г.р.
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Добавил:

КФ
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Место
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Рождение
21.03.1918

Отец: Дементьев Матвей Ильич

Мать: Дементьева (Боклина) Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Демакин Александр

Отец ребёнка: Демакин Михаил Матвеевич

Рождение ребёнка
28.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Демакин Михаил Матвеевич

Рождение ребёнка
02.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Демакин Михаил Матвеевич

Рождение ребёнка
05.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Демакин Михаил Матвеевич

Смерть
16.12.2001

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