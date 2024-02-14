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Дементьев Матвей Ильич

Место рождения

Сарай-Гир

Дата рождения

Около 1980

Дата смерти

Около 1943

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1905

Сын: Дементьев Александр

Мать ребёнка: Дементьева (Боклина) Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Парфенова (Дементьева) Ульяна Матвеевна

Мать ребёнка: Дементьева (Боклина) Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Дементьев Флор Матвеевич

Мать ребёнка: Дементьева (Боклина) Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
04.07.1915

Сын: Дементьев Сергей Матвеевич

Мать ребёнка: Дементьева (Боклина) Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
21.03.1918

Дочь: Демакина (Дементьева) Клавдия Матвеевна

Мать ребёнка: Дементьева (Боклина) Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Дементьев Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Дементьева (Боклина) Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Дементьев Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Дементьева (Боклина) Анна Тимофеевна

Смерть
Около 1943
Рождение
Около 1980

Отец: Дементьев Илья

Мать: не указана

Сарай-Гир, село на р.Сарайгирка. Основано в 1739 году крестьянами из Тамбовской губернии. Превоначально поселение именовалось как Михайловка, по имени первого переселенца. Затем название изменилось на... Показать все
Военная служба
Неизвестно

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