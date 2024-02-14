Дементьев Матвей Ильич
Место рожденияСарай-Гир
Дата рожденияОколо 1980
Дата смертиОколо 1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1905
Сын: Дементьев Александр
Мать ребёнка: Дементьева (Боклина) Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Парфенова (Дементьева) Ульяна Матвеевна
Мать ребёнка: Дементьева (Боклина) Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Дементьева (Боклина) Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
04.07.1915
Сын: Дементьев Сергей Матвеевич
Мать ребёнка: Дементьева (Боклина) Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
21.03.1918
Дочь: Демакина (Дементьева) Клавдия Матвеевна
Мать ребёнка: Дементьева (Боклина) Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Дементьев Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Дементьева (Боклина) Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Дементьева (Боклина) Анна Тимофеевна
Смерть
Около 1943
Рождение
Около 1980
Отец: Дементьев Илья
Мать: не указана
Сарай-Гир, село на р.Сарайгирка. Основано в 1739 году крестьянами из Тамбовской губернии. Превоначально поселение именовалось как Михайловка, по имени первого переселенца. Затем название изменилось на... Показать все
Военная служба
Неизвестно
Дементьев Матвей Ильич Ранен/контужен. Картотека потерь — Картотека потерь — Должность/Звание лейб-гренадер Воинская часть Лейб-гвардии Гренадерский полк Место рождения Самарская губ., Бугурусланский уезд, Сарайгирская вол. Причина выбытия ранен/контужен Дата выбытия 24.08.1914 Место события с. Высокое Тип документа Отчетно-осведомительные карточки Архив Российский Государственный Военно-исторический архив