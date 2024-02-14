Демакин Михаил Матвеевич
Место рожденияс. Коровино, Бугурусланский р-н, Оренбургская обл.
Дата рождения14.11.1911
Дата смерти05.03.1965
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1911
Отец: Демакин Матвей
Мать: Демакина Ефросинья
Военная награда
Неизвестно
Демакин Михаил Матвеевич ст. сержант Дата рождения __.__.1912 Место рождения Чкаловская обл., Мордовско-Боклинский р-н, с. Коровино Место призыва Абдулинский РВК, Чкаловская обл., Абдулинский р-н Воин... Показать все
Рождение ребёнка
1941
Сын: Демакин Александр
Мать ребёнка: Демакина (Дементьева) Клавдия Матвеевна
Рождение ребёнка
28.08.1946
Рождение ребёнка
02.02.1949
Рождение ребёнка
05.03.1956
Смерть
05.03.1965