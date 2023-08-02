Пругло (Ставицкая) Елизавета Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пругло (Ставицкая) Елизавета Павловна

Место рождения

Очеретоватое, Дніпропетровська область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Ставицкий Павел

Мать: не указана

Очеретоватое, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пругло Андрей Демидович

Рождение ребёнка
29.04.1881

Сын: Пругло Федот Андреевич

Отец ребёнка: Пругло Андрей Демидович

Рождение ребёнка
02.05.1885

Сын: Пругло Афанасий Андреевич

Отец ребёнка: Пругло Андрей Демидович

Рождение ребёнка
?.10.1887

Дочь: (Пругло) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Пругло Андрей Демидович

Рождение ребёнка
07.03.1889

Сын: Пругло Василий Андреевич

Отец ребёнка: Пругло Андрей Демидович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Миргород (Пругло) Александра Андреевна

Отец ребёнка: Пругло Андрей Демидович

Рождение ребёнка
29.07.1893

Дочь: (Пругло) Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Пругло Андрей Демидович

Рождение ребёнка
13.07.1895

Дочь: (Пругло) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Пругло Андрей Демидович

Рождение ребёнка
27.10.1897

Сын: Пругло Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Пругло Андрей Демидович

Смерть
Неизвестно

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