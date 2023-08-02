Пругло (Ставицкая) Елизавета Павловна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Ставицкий Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.04.1881
Отец ребёнка: Пругло Андрей Демидович
Рождение ребёнка
02.05.1885
Сын: Пругло Афанасий Андреевич
Отец ребёнка: Пругло Андрей Демидович
Рождение ребёнка
?.10.1887
Дочь: (Пругло) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Пругло Андрей Демидович
Рождение ребёнка
07.03.1889
Отец ребёнка: Пругло Андрей Демидович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Миргород (Пругло) Александра Андреевна
Отец ребёнка: Пругло Андрей Демидович
Рождение ребёнка
29.07.1893
Дочь: (Пругло) Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Пругло Андрей Демидович
Рождение ребёнка
13.07.1895
Дочь: (Пругло) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Пругло Андрей Демидович
Рождение ребёнка
27.10.1897
Отец ребёнка: Пругло Андрей Демидович
Смерть
Неизвестно