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Пругло Андрей Андреевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

27.10.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1897

Отец: Пругло Андрей Демидович

Мать: Пругло (Ставицкая) Елизавета Павловна

Военная служба
09.12.1916
Военная служба
29.07.1917
Рождение ребёнка
1920

Сын: Пругло Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Пругло (Бакута) Евфросиния Яковлевна

Бракосочетание
01.11.1920

Жена: Пругло (Бакута) Евфросиния Яковлевна

Рождение ребёнка
13.10.1923

Дочь: (Пругло) Анна Андреевна

Мать ребёнка: Пругло (Бакута) Евфросиния Яковлевна

Рождение ребёнка
27.03.1930

Дочь: (Пругло) Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Пругло (Бакута) Евфросиния Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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