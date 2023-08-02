Пругло Андрей Андреевич
Место рождения
Дата рождения27.10.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1897
Военная служба
09.12.1916
Военная служба
29.07.1917
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Пругло (Бакута) Евфросиния Яковлевна
Бракосочетание
01.11.1920
Рождение ребёнка
13.10.1923
Дочь: (Пругло) Анна Андреевна
Мать ребёнка: Пругло (Бакута) Евфросиния Яковлевна
Рождение ребёнка
27.03.1930
Дочь: (Пругло) Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Пругло (Бакута) Евфросиния Яковлевна
Смерть
Неизвестно