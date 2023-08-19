Пругло (Бакута) Евфросиния Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пругло (Бакута) Евфросиния Яковлевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1920

Муж: Пругло Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
1920

Сын: Пругло Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Пругло Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
13.10.1923

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Пругло Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
27.03.1930

Дочь: Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Пругло Андрей Андреевич

Смерть
Неизвестно
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