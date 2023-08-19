Пругло (Бакута) Евфросиния Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1920
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Пругло Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
13.10.1923
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Пругло Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
27.03.1930
Дочь: Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Пругло Андрей Андреевич
Смерть
Неизвестно