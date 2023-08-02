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Пругло Василий Андреевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

07.03.1889

Дата смерти

20.06.1922

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1889

Отец: Пругло Андрей Демидович

Мать: Пругло (Ставицкая) Елизавета Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пругло Евфросиния Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пругло Зиновия Ильинична

Рождение ребёнка
19.02.1912

Сын: Пругло Иван Васильевич

Мать ребёнка: Пругло Зиновия Ильинична

Рождение ребёнка
10.06.1919

Дочь: (Пругло) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Пругло Зиновия Ильинична

Рождение ребёнка
16.04.1921

Сын: Пругло Василий Васильевич

Мать ребёнка: Пругло Евфросиния Ильинична

Смерть
20.06.1922

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