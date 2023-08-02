Пругло Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения07.03.1889
Дата смерти20.06.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1889
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пругло Зиновия Ильинична
Рождение ребёнка
19.02.1912
Мать ребёнка: Пругло Зиновия Ильинична
Рождение ребёнка
10.06.1919
Дочь: (Пругло) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Пругло Зиновия Ильинична
Рождение ребёнка
16.04.1921
Сын: Пругло Василий Васильевич
Мать ребёнка: Пругло Евфросиния Ильинична
Смерть
20.06.1922