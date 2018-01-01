село Очеретоватое, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Очеретоватое

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд
1630Очеретоватое, с. вл.при рч. Очеретоватой.2222144520480Церковь православная 1. Ярмарок 2. Заводов 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд, Очертоватовская волость
525. Очертоватое, село бывшее владельческое, при речке Кильчени, дворов 72, жителей 352, волостное правление (уездный город в 20 верстах), молитвенный дом, постоялый двор Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд, Очеретоватовская волость
село Очеретоватовское160195710276832789162136

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Новомосковский уезд, Очеретоватская волость
1. № по учету земель: 2042.Очеретоватоебывшие помещичьи1276055221127

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-4333Очеретуватеселоцентр сільської радир-н Магдалинівськийсільрада Очеретуватська

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