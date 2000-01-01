Капеистова (Бабанова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капеистова (Бабанова) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Капеистов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпова Тамара Александровна

Отец ребёнка: Капеистов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Капеистов Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капеистов Александр Иванович

Смерть
1990
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