Капеистова (Бабанова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Капеистов Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпова Тамара Александровна
Отец ребёнка: Капеистов Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Капеистов Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1990