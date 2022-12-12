Карпова (Капеистова) Тамара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова (Капеистова) Тамара Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Капеистов Александр Иванович

Мать: Капеистова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
01.02.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпов Михаил

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
15.09.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпов Михаил

Россия
Смерть
Неизвестно
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