Карпова (Капеистова) Тамара Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карпов Михаил
Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
15.09.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карпов Михаил
Россия
Смерть
Неизвестно