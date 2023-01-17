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Капеистов Александр Иванович

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Место рождения

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

22.09.1907

Дата смерти

22.03.1945

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Около 1865 г.р.

Жена

1915 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1907

Отец: Копеистов Иван Петрович

Мать: Копеистова Александра Евменьевна

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Капеистова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капеистова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Капеистова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпова Тамара Александровна

Мать ребёнка: Капеистова Мария Ивановна

Смерть
22.03.1945
Причина смерти: На войне
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