Капеистов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения22.09.1907
Дата смерти22.03.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1907
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Капеистова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Капеистова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпова Тамара Александровна
Мать ребёнка: Капеистова Мария Ивановна
Смерть
22.03.1945
Причина смерти: На войне