Тихомирова (Ерошина) Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомирова (Ерошина) Анна Ефимовна

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Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

25.06.1880

Дата смерти

25.01.1956

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1880

Отец: Ерошин Ефим ?

Мать: Ерошина ? ?

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
10.11.1904

Муж: Тихомиров Иван Дмитриевич

село Кармалейка, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.11.1906

Дочь: Зеликович Александра

Отец ребёнка: Тихомиров Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.04.1908

Сын: Тихомиров Иван

Отец ребёнка: Тихомиров Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.02.1910

Сын: Тихомиров Владимир Иванович

Отец ребёнка: Тихомиров Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
03.03.1913

Дочь: Тихомирова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Тихомиров Иван Дмитриевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихомиров Павел Иванович

Отец ребёнка: Тихомиров Иван Дмитриевич

Смерть
25.01.1956
Самара, Самара, Самарская область
Причина смерти: Сатрость
Похороны
Неизвестно
Старое городское кладбище
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