Тихомирова (Ерошина) Анна Ефимовна
Место рождения
Дата рождения25.06.1880
Дата смерти25.01.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1880
Отец: Ерошин Ефим ?
Мать: Ерошина ? ?
Бракосочетание
10.11.1904
село Кармалейка, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.11.1906
Дочь: Зеликович Александра
Отец ребёнка: Тихомиров Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
18.04.1908
Сын: Тихомиров Иван
Отец ребёнка: Тихомиров Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.02.1910
Сын: Тихомиров Владимир Иванович
Отец ребёнка: Тихомиров Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.03.1913
Дочь: Тихомирова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Тихомиров Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тихомиров Иван Дмитриевич
Смерть
25.01.1956
Самара, Самара, Самарская область
Причина смерти: Сатрость
Похороны
Неизвестно
Старое городское кладбище