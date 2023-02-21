Тихомиров Иван Дмитриевич
Место рождениясело Алексеевка, Пензенская область, Россия
Дата рождения19.01.1877
Дата смерти24.02.1942
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1877
село Алексеевка, Пензенская область, Россия
Бракосочетание
10.11.1904
Жена: Тихомирова Анна Ефимовна
село Кармалейка, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.11.1906
Дочь: Зеликович Александра
Мать ребёнка: Тихомирова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
18.04.1908
Сын: Тихомиров Иван
Мать ребёнка: Тихомирова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
01.02.1910
Сын: Тихомиров Владимир Иванович
Мать ребёнка: Тихомирова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
03.03.1913
Дочь: Тихомирова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Тихомирова Анна Ефимовна
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тихомирова Анна Ефимовна
Смерть
24.02.1942
село Новый Буян, Самарская область, Россия
Причина смерти: Рак пищевода