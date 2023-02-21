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Тихомиров Иван Дмитриевич

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Место рождения

село Алексеевка, Пензенская область, Россия

Дата рождения

19.01.1877

Дата смерти

24.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1877

Отец: Тихомиров Дмитрий Памфилович

Мать: Тихомирова Мария Леонтьевна

село Алексеевка, Пензенская область, Россия
Бракосочетание
10.11.1904

Жена: Тихомирова Анна Ефимовна

село Кармалейка, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.11.1906

Дочь: Зеликович Александра

Мать ребёнка: Тихомирова Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
18.04.1908

Сын: Тихомиров Иван

Мать ребёнка: Тихомирова Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
01.02.1910

Сын: Тихомиров Владимир Иванович

Мать ребёнка: Тихомирова Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
03.03.1913

Дочь: Тихомирова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Тихомирова Анна Ефимовна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихомиров Павел Иванович

Мать ребёнка: Тихомирова Анна Ефимовна

Смерть
24.02.1942
село Новый Буян, Самарская область, Россия
Причина смерти: Рак пищевода
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